В Марий Эл водитель закурил в машине и взорвал ее

Машина была практически полностью уничтожена. Фото: МЧС Марий Эл

В этот вторник, 6 сентября, в Волжске на улице Ленина водитель закурил в своем автомобиле Lada XRAY и тут же произошел взрыв. У машины оторвало крышку багажника. После этого она загорелась. Мужчине чудом удалось выбраться из огненной ловушки. Он не пострадал.

На место происшествия прибыли пожарные они потушили пламя при помощи пены, но спасти транспорт им не удалось. Легковушка практически полностью сгорела.

У автомобиля оторвало крышку багажника. Фото: МЧС Марий Эл

- Водитель перевозил баллон с бытовым газом. Он, не почувствовав опасности, закурил в салоне автомобиля, чем вызвал хлопок. По оценке специалиста, причиной возгорания явилась неосторожность при курении. Следует отметить, что в этом случае были нарушены правила безопасности при перевозке газового бытового оборудования, - сообщили в МЧС Марий Эл.

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