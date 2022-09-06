Власти Татарстана повысили для льготников размер соцвыплат и субсидий на 2023 год

Больше всего проиндексируют ежемесячные выплаты детям-сиротам, которые остались без попечения родителей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Своим постановлением Кабмин Татарстана утвердил новые размеры соцвыплат и субсидий на 2023 год. Речь идет именно о социальной поддержке населения республики. Так, для трех категорий льготников выплаты в среднем вырастут на 42 рубля.

В частности, ветераны труда и лица, имеющие госнаграды, ежемесячно будут получать по 581 рублю, гражданам проработавшим не полугода в тылу в период с 1941 по 1945 года – по 867 рублей, а пострадавшие от политических репрессий – по 727 рублей.

В свою очередь, больше всего – в среднем на 639,5 рублей, проиндексируют ежемесячные выплаты детям-сиротам, которые остались без попечения родителей. Так после 1 января 2023 года детсадовцы будут получать 10 326 рублей, а школьники - 11 222 рубля.

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