В Нижнекамске при ремонте теплотрассы около АЗС нашли разложившийся труп мужчины

Тело обнаружили рабочие. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Около одной из АЗС рабочие проводили ремонт теплотрассы, как в один из моментов заметили тело. Оно уже сильно разложилось, видимо долго пролежало незаметным для всех. Тем не менее, было понятно – это мужчина. Правда, его возраст установить сразу не удалось.

Как сообщили «Челнинским известиям» в следственном управлении Татарстана, в смерти мужчины ничего криминального не нашли, он был бездомным.

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