Пьяный подросток с ножом устроил резню на улицах Набережных Челнов

Подростка задержали и отправили под арест. Фото: Иван ВИСЛОВ

Инцидент произошел еще 21 августа, но подробности стали известны только сейчас. Как сообщил «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах, вечером около одного из домов 49 комплекса Набережных Челнов пьяный 16-летний подросток поссорился со взрослым мужчиной. Он напал на него с ножом и ранил. На этом дебошир не остановился. Пошел дальше по улицам и начал нападать на других мужчин. От его рук пострадали еще трое. В больнице под присмотром врачей сейчас находится только один из них.

Самого же подростка задержали. В отношении его возбудили уголовное дело и отправили под стражу в камеру СИЗО. По некоторой информации, у подростка имеются проблемы с психикой.

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