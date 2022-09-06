В Чебоксарах повысили стоимость спортивных тренировок в городских спорткомплексах

Стоимость абонемента для взрослого обойдется в 2 866,7 рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице Чувашии плата за услуги муниципальных учреждений физической культуры и спорта в плане проведения тренировок возросла на 9%.

- Это связано с увлечением расходов на коммунальные услуги и содержания имущества, объяснили в администрация города.

Так, рост цен коснется абонемента за 12 занятий в группе, тренировок в тренажерном зале и в зале бокса. Например, абонемент для взрослого теперь обойдется в 2 866,7 рублей, для студентов и школьников - в 2 006,69 рублей, для детей до 14 лет - в 1 433,35 рублей.

Помимо этого, повышение цен предусматривается и на прокат спортивного инвентаря, посещение кружка по шахматам, катка и бассейна, в стрелковом тире и площадке для отдыха.

Напомним, что в последний раз тарифы на спортивные услуги в Чебоксарах повышали в апреле 2021 года.

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