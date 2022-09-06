В Чувашии начали выпускать напитки со вкусами "Колы" и "Фанты"

В дальнейшем планируется расширить географию продаж "Колы" и "Фанты" до торговых точках Поволжья. Фото: Минэконом Чувашии

После ухода с российского рынка известных компаний, "Букет Чувашии" выпустили напитки с известными вкусами "Кола" и "Фанта". Так, эти новинки уже продаются в продуктовых магазинах Чебоксар, сообщает Минэкономразвития республики.

Отмечается, что первый разлив состоялся в начале сентября. В дальнейшем планируется расширить географию продаж по всей республике и до торговых точек всего Поволжья.

Напомним, что под брендом "Букет Чувашии" уже несколько десятилетий выпускают пиво и квас.

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