В Чувашии добровольцам батальона "Атал" решили снизить ставку по сельской ипотеке

Также для граждан, работающих в бюджетных учреждениях в сфере лесоводства и лесозаготовки процентная ставка по сельской ипотеке составит - до 0,5% годовых. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Добровольцам из батальона "Атал", которые будут принимать участие в спецоперации на Украине, в Чувашии снизят ставку по сельской ипотеке. Соответствующее постановление было разработано Кабмином республики по поручению главы региона Олега Николаева.

Так, пониженная процентная ставка будет равна 0,1%. Также этим же постановлением ее снижение предусмотрели и для работников бюджетных учреждений в сфере лесоводства и лесозаготовки - до 0,5%; и для молодых специалистов в указанной сфере - до 0,1%.

Кроме того, на минимальный процент на сельскую ипотеку могут рассчитывать многодетные семьи и молодые специалисты, работающие в агропромышленном комплексе, социальной сфере и осуществляющие ветеринарную деятельность.

Напомним, что ранее сообщалось об увеличении единовременной выплаты бойцам батальона "Атал" с 200 до 300 тысяч рублей.

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