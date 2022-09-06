В Нижнекамске приостановили деятельность суши-бара из-за кишечных палочек

В образцах отобранных проб ролл и суши были обнаружены бактерии группы кишечных палочек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнекамске временно приостановили работу суши-бара по улице Менделеева. Дело в том, что там был выявлен ряд санитарно-эпидемиологических нарушений. О них стало известно после проведения проверки, началу которой послужила жалоба отравившегося горожанина.

В заведение было недостаточно моечного оборудования и разделочного инвентаря, а также не был организован производственный контроль. Более того, в образцах ролл и суш, а также смывах с технологического инвентаря были обнаружены бактерии группы кишечных палочек, говорят в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

В отношении владельца суши-бара составили протокол. Городской суд вынес постановление о приостановлении деятельности заведения на 45 суток. За это время руководству необходимо устранить все нарушения.

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