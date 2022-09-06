Татарстан и Камчатский край подписали соглашение об экономическом, научном и культурном сотрудничестве

Минниханов заявил, что Татарстан готов увеличивать поставки грузовиков «КАМАЗ» и не только их. Фото: пресс-служба главы Татарстана

Во вторник, 6 сентября, на полях Восточного экономического форума состоялась встреча главы Татарстана Рустама Минниханова и губернатора Камчатского края Владимира Солодова. Они подписали соглашение между регионами о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

- Мы готовы увеличивать поставки грузовых автомобилей «КАМАЗ» и запчастей к ним, развивать взаимодействие в области судостроения, в том числе по двигателям, работающим на СПГ, сотрудничать в энергетических, строительных и инфраструктурных проектах, - заявил Минниханов.

Солодов, в свою очередь, отметил, что Камчатскому краю интересен опыт Татарстана в части привлечения инвестиций.

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