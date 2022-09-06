В Казани полицейские «накрыли» игровой салон с десятками компьютеров

Помимо системных блоков и мониторов, там была куча телефонов, тетрадь с записями и деньги. Фото: МВД по Татарстану

Полицейские Татарстана установили, что в одном из нежилых зданий в Казани функционирует салон, в которой незаконно проводят азартные игры. Приехав по адресу, правоохранители обнаружили в помещении 25 мониторов, 24 системных блока, сотовые телефоны, тетрадь с записями и наличные деньги.

- В ходе проведенных мероприятий незаконная игорная деятельность ликвидирована, - говорят в пресс-службе МВД по республике.

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