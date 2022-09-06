В Набережных Челнах вандалы испортили буквы у нового здания театра «Мастеровые»

Со дня открытия объекта не прошло и недели. Фото: nabchelny.ru

С момента открытия нового здания русского драматического театра «Мастеровые» в Набережных Челнах не прошло и недели, а неизвестные уже успели повредить большие пластиковые буквы, которые расположены у объекта. Вандалы аккуратно срезали кусок у основания буквы «Ы». Кто это сделал и для чего - непонятно.

- Мы просили забор, хотя бы с трех сторон. Сзади лес, нам тяжело отлавливать леших, которые выпрыгивают из леса и запрыгивают обратно, - приводят слова директора театра Армандо Диамантэ chelny-biz.

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