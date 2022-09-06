За неделю с 29 августа по 4 сентября в столице Татарстана родились 158 мальчиков и 153 девочки. Фото: Артем КИЛЬКИН

За неделю с 29 августа по 4 сентября в Казани родились 311 детей: 158 мальчиков и 153 девочки. Чаще всего малышам давали такие имена, как Тимур, Камиль, Раян, Марсель, София, Карина, Камилла и Зайнаб.

Однако были и довольно оригинальные родители. Так, например, в городе появились мальчики с редкими именами Архип, Рамир, Сайдаш и Феликс, и девочки с именами Эльзара, Сальмина, Мияна и Анжелика, сообщили в местном Управлении ЗАГС.

Самый крупный малыш родился с весов в 5 070 грамм, самый маленький - 650 грамм.

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