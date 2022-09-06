Жительница Чувашии предстанет перед судом по обвинению в жестокой расправе над сожителем-инвалидом

Уголовное дело в отношении женщины направлено в Верховный суд республики. Фото: Евгения ГУСЕВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Новочебоксарска, которая обвиняется в жестоком убийстве сожителя-инвалида. По версии следствия, 2 февраля пара выпивала алкоголь, но в какой-то момент поссорилась. Женщина схватила нож и не менее 105 раз ударила им мужчину по голове, шее, туловище и конечностям. После этого она принялась колотить жертву руками и пинать.

Утверждается, что, закончив, злоумышленница позвонила в "скорую" и сообщила, что у ее сожителя инфаркт. Мужчину госпитализировали, но он скончался спустя пару часов в больнице.

- Уголовное дело направлено прокуратурой в Верховный суд Чувашии для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

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