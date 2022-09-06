Компаниям Татарстана компенсируют затраты на покупку боксов для туристов

Речь идет о создании модулей для круглогодичного размещения гостей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Госкомитет Татарстана по туризму объявил конкурс на создание боксов для туристов. Он пройдет в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

В нем смогут принять участие частные компании и индивидуальные предприниматели. Выигравшим предоставят субсидии для реализации общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств для круглогодичного размещения гостей на территории республики. Так, власти компенсируют часть затрат на приобретение этого бокса.

Отметим, обязательным условием конкурса является создание не менее 10 модулей в новой гостинице, санатории, либо на турбазе республики, либо при расширении уже существующего объекта. Срок окончания подачи заявок - 14 сентября 2022 года.

Целью данного проекта является увеличение числа путешествий по России к 2030-му до 140 миллионов в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет туристической отрасли.

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