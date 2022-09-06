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Здоровье6 сентября 2022 9:20

Число выявленных в Татарстане случаев COVID-19 перевалило за 160 тысяч

За последние сутки в республике были выявлены 552 зараженных вирусом человек
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%.

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%.

Фото: Олег ЗОЛОТО

С начала пандемии в Татарстане выявили 160 234 случая COVID-19, в том числе 552 - за минувшие сутки. Вместе с тем накануне были госпитализированы 77 зараженных, выписали 103 переболевших и подтверждены смерти двух больных. Такие цифры во вторник, 6 сентября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с вирусом.

На сегодняшний день 151 326 ранее заразившихся жителей республики выздоровели, а 2 003 - скончались. Коллективный иммунитет местного населения к коронавирусу по-прежнему составляет 3,9%.

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