На трассе М-7 под Набережными Челнами появится мост за 2,6 миллиарда рублей

Объект должен быть сдан до 2025 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Казанская компания "Мосты РТ" построит мост через реку Шильнебашку на трассе М-7 под Набережными Челнами. На работы будет потрачено порядка 2,6 миллиарда рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на госзакупки.

Мост протяженностью около 106,5 метра будет иметь три полосы и транспортную развязку с путепроводом. Среди прочего подрядчику предстоит переустановить инженерные сети, в том числе газопровод низкого давления.

Объект должен быть сдан к 2025 году.

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