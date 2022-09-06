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Общество6 сентября 2022 9:01

На трассе М-7 под Набережными Челнами появится мост за 2,6 миллиарда рублей

Его длина составит порядка 106,5 метра
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Объект должен быть сдан до 2025 года.

Объект должен быть сдан до 2025 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Казанская компания "Мосты РТ" построит мост через реку Шильнебашку на трассе М-7 под Набережными Челнами. На работы будет потрачено порядка 2,6 миллиарда рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на госзакупки.

Мост протяженностью около 106,5 метра будет иметь три полосы и транспортную развязку с путепроводом. Среди прочего подрядчику предстоит переустановить инженерные сети, в том числе газопровод низкого давления.

Объект должен быть сдан к 2025 году.

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