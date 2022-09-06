В Казани возобновил работу ночной пункт вакцинации от COVID-19

При себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В связи с ростом числа зараженных COVID-19 в Казани возобновил работу еще один пункт вакцинации от вируса. Он расположен в здании горбольницы №7 и работает с вечера до утра - с 20:00 до 7:00, сообщают власти города.
Попасть в пункт можно, если зайти в терминал №3 с торца здания. При себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.
Напомним, с 3 августа пункт вакцинации от COVID-19 работает также в ТЦ «Южный».
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