В Татарстан отправился первый прямой контейнерный поезд с товарами из Азиатско-Тихоокеанского региона

До этого большинство поставок проходили через Москву. Фото: Никита ПОЛЬКО

Во вторник, 6 сентября, в Татарстан напрямую отправился первый контейнерный поезд с товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. FESCO Kazan Shuttle будет отправляться дважды в месяц со станции «Владивосток» на станцию «Тихорецкая» с возможностью авто вывоза внутри республики и других регионов Поволжья. До этого большинство поставок проходили через Москву.

Напомним, в июле компания FESCO выразила желание открыть в Татарстане терминально-логистический центр, чтобы организовать регулярные контейнерные поезда из стран Юго-Восточной Азии с товарами народного потребления и в обратном направлении с товарами из республики. Минниханов заявил, что местные власти готовы оказать все необходимое содействие.

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