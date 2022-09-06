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Общество6 сентября 2022 7:43

В Казани на две недели ограничат движение по улице 2-я Юго-Западная

Дело в том, что там будет проводиться капитальный ремонт теплотрассы
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Речь идет об участке возле дома №26.

Речь идет об участке возле дома №26.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани временно ограничили движение транспорта по улице 2-ая Юго-Западная. Речь идет об участке проезжей части возле дома №26. Как гласит распоряжение, подписанное в Исполкоме города, с 7 по 21 сентября там будет проводиться капитальный ремонт теплотрассы.

Автомобилистам лучше заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда дороги.

Напомним, ранее в столице Татарстана продлили ограничение движения по улице Губкина. Участке возле домов №3 и №25 корпус 2 останется перекрыт до конца сентября.

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