С 15 июня текущего года ведомство возглавляет Олег Коробченко. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Советником министра промышленности и торговли Татарстана стал Сергей Майоров, который до этого момента возглавлял машиностроительный кластер республики. Об этом сообщают chelny-biz, заявляющие также, что Майорову прочили должность замглавы ведомства.

Напомним, с 15 июня текущего года Минпромторг региона возглавляет Олег Коробченко, бывший до того предпринимателем. 100% доли в ООО «Кориб» он передал в доверительное управление своей супруге Лилии. Ей же чиновник отдал свою долю в ФК «КАМАЗ», Агентстве по привлечению инвестиций Набережных Челнов и ТД «Текоя».

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