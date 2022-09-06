Минниханов обсудил развитие туротрасли Татарстана с главой Ростуризма

Минниханов отметил важность проведения заседаний президиума Госсовета России, посвященного развитию туризма в стране. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 5 сентября, руководитель Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Ростуризма Зариной Догузовой. На полях Восточного экономического форума стороны обсудили перспективы развития туристической отрасли республики.

Отметим, что в рамках форума во Владивостоке уже состоялось заседание Президиума Государственного Совета по вопросу «О развитии туризма» под председательством Президента страны Владимира Путина.

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