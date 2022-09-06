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Общество6 сентября 2022 6:34

«Соллерс Авто» планирует возобновить работу своего завода в Елабуге

Когда именно это произойдет, пока не ясно
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Автопроизводитель также хочет запустить собственный бренд машин.

Автопроизводитель также хочет запустить собственный бренд машин.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автопроизводитель «Соллерс Авто» планирует возобновить работу своих заводов, один из которых находится в Елабуге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Николя Соболева.

Раньше в Елабуге собирали Ford Transit, но теперь «Соллерс Авто» хочет запустить собственный бренд автомобилей и начать реализацию проектов, в которых производитель будет единственным правообладателем. Когда именно на предприятиях вновь закипит работа, правда, не уточняется.

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