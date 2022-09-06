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Происшествия6 сентября 2022 6:17

Пропавший рыбак из Нижнекамска найден погибшим

Тело мужчины было обнаружено в реке Зай
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Обстоятельства его смерти устанавливаются.

Обстоятельства его смерти устанавливаются.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Нижнекамске завершились поиски 55-летнего Ильдуса Хамидуллина, который пропал после рыбалки 2 сентября. Спустя три дня его тело обнаружили другие рыбаки, отдыхавшие на реке Зай. При помощи удочек они вытащили труп на берег, после чего позвонили в полицию, сообщает НТР 24.

По предварительным данным, смерть мужчины была ненасильственной. Однако точные обстоятельства произошедшего еще не установлены. В них разбираются специалисты.

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