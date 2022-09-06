Пропавший рыбак из Нижнекамска найден погибшим

Обстоятельства его смерти устанавливаются.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Нижнекамске завершились поиски 55-летнего Ильдуса Хамидуллина, который пропал после рыбалки 2 сентября. Спустя три дня его тело обнаружили другие рыбаки, отдыхавшие на реке Зай. При помощи удочек они вытащили труп на берег, после чего позвонили в полицию, сообщает НТР 24.
По предварительным данным, смерть мужчины была ненасильственной. Однако точные обстоятельства произошедшего еще не установлены. В них разбираются специалисты.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram