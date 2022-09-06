Игра состоялась на льду столичного стадиона «ЦСКА-Арена». Фото: ak-bars.ru

В понедельник, 5 сентября, на льду столичного стадиона «ЦСКА-Арена» казанский «Ак Барс» одержал первую победу в чемпионате КХЛ сезона 2022/23. Матч с москвичами закончился со счетом 5:1 в пользу гостей.

Голами отметились Илья Сафонов, Кирилл Панюков, Александр Радулов, Даниил Тарасов и Никита Дыняк.

- Забивать всегда приятно, кого не спроси, все так ответят. Но нам важна была победа сегодня, потому что с «Динамо» мы сыграли неудачно, мягко говоря, даже плохо. Хотели дать себе шанс выиграть сегодня, бились, правильно играли в обороне, и это принесло успех, - заявил после игры Радулов.

Следующий мачт чемпионата КХЛ «Ак Барс» проведет в Казани 8 сентября. Это будет игра с владивостокским «Адмиралом».

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