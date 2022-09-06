Путин наградил медалью Луки Крымского двух казанских врачей и санитарку

Согласно указу главы государства, специалисты награждены за заслуги в организации и оказании медпомощи в период пандемии COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два врача и санитарка из казанской клинической больницы «РЖД - Медицина» удостоены медали Луки Крымского. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

Награду полчили врачи Роман Егоров и Маариф Рустамов, а также санитарка Алена Пирогова. Глава государства отметил их высокий профессионализм, а также заслуги в организации и оказании медпомощи в период пандемии COVID-19.

Тем же документом, но уже медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена начальник отдела Управления Роспотребнадзора по Татарстану Гузалия Фомичева.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о награждении замглавы Казани Евгении Лодвиговой медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Чиновница удостоилась признания за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram