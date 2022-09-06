Соцсети: в Набережных Челнах мужчина выбросил кота из окна шестого этажа

Волонтерами удалось забрать животное у хозяина и передать его ветеринарам. Фото: Андрей АБРАМОВ

Жители Набережных Челнов стали свидетелями страшного инцидента. По их словам, пьяный мужчина выбросил кота из окна шестого этажа, после чего спустился за ним и забрал обратно в квартиру. Потом из-за дверей слышались звуки, похожие на удары и пинки, а также жалобное мяуканье.

Очевидцы говорят, что после падения с высоты, хвостатый не мог ходить и ползал. Они хотели отвезти кота в ветклинику сразу, но хозяин им не позволил. К счастью, спустя время волонтерами все-таки удалось забрать животное и передать его специалистам, сообщается в местных группах в соцсетях.

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