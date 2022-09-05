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Общество5 сентября 2022 16:31

Владимир Путин наградил медалью ордена замглавы Казани Лодвигову Евгению Лодвигову

Она для чиновницы стала первой в жизни
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Президент России подписал соответствующий указ 5 сентября.

Президент России подписал соответствующий указ 5 сентября.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этот понедельник, 5 сентября, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении замглавы Казани Евгении Лодвиговой медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II. Как следует из документа, она удостоилась ее за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Отметим, что для чиновницы награда такого статуса стала первой в жизни. До этого у нее в копилке было благодарственное письмо 42авы Минмолодежи Татарстана, памятная медаль «XXVII Всемирной летней Универсиады», благодарственное письмо Кабмина Татарстана, памятная медаль «XXII олимпийские зимние игры и XI паралимпийские зимние игры 2014 года», памятная медаль «XVI чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года», благодарность президента Татарстана за добросовестную работу и вклад в развитие туризма в Казани.

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