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Происшествия5 сентября 2022 15:58

В Набережных Челнах из-за отставки судьи заново начали оглашать 171 эпизод мошенничества, в которых обвиняют риелтора Албину Созонову

По громкому делу проходят 285 потерпевших, сумма ущерба порядка 300 миллионов рублей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Только на оглашение всех эпизодов уйдет пять дней.

Только на оглашение всех эпизодов уйдет пять дней.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Только на оглашение всех 171 эпизода мошенничества из обвинительного заключение по громкому делу риелтора Албины Созоновой уйдет пять дней. Процесс пришлось вернуть на начальную стадию из-за отставки судьи. Теперь судебное следствие ведет другой человек.

Отметим, что по делу проходят 285 потерпевших. Из них удалось допросить пока около двух десятков, но и это придется сделать заново из-за смены судьи, сообщает Chelny-biz.ru.

Напомним, по версии следствия, Созонова предлагала своим клиентам приобрести жилье по ценам явно ниже рыночных. Но своих обещаний она не выполнила и деньги не вернула. Сумма ущерба порядка 300 миллионов рублей.

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