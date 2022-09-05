В Набережных Челнах из-за отставки судьи заново начали оглашать 171 эпизод мошенничества, в которых обвиняют риелтора Албину Созонову

Только на оглашение всех эпизодов уйдет пять дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Только на оглашение всех 171 эпизода мошенничества из обвинительного заключение по громкому делу риелтора Албины Созоновой уйдет пять дней. Процесс пришлось вернуть на начальную стадию из-за отставки судьи. Теперь судебное следствие ведет другой человек.

Отметим, что по делу проходят 285 потерпевших. Из них удалось допросить пока около двух десятков, но и это придется сделать заново из-за смены судьи, сообщает Chelny-biz.ru.

Напомним, по версии следствия, Созонова предлагала своим клиентам приобрести жилье по ценам явно ниже рыночных. Но своих обещаний она не выполнила и деньги не вернула. Сумма ущерба порядка 300 миллионов рублей.

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