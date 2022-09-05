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Общество5 сентября 2022 15:28

Мэр Набережных Челнов поручил провести для родителей экскурсии по школьному питанию

По словам Наиля Магдеева, их нужно в какой-то мере просвещать по поводу того, что должен есть ребенок
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Градоначальник уверен, что дети не должны расти на одних только чипсах. Фото: nabchelny.ru

Градоначальник уверен, что дети не должны расти на одних только чипсах. Фото: nabchelny.ru

Питание детей должно быть сбалансированным – это и жиры, и белки, и углеводы, нельзя, чтобы они росли на одних чипсах, заявил 5 сентября на аппаратном совещании в Исполкоме Набережных Челнов мэр города Наиль Магдеев.

Так, по его словам, родителей в какой-то мере надо просвещать по поводу правильного питания детей. Поэтом градоначальник, поручил помимо тематических собраний провести для них еще и экскурсии на комбинат «Школьное питание».

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