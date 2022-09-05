Три девочки из Казани удачно прошли кастинг и теперь выступят на шоу «Голос.Дети»

Юные вокалистки уже долгое время выступают вместе как фолк-проект «Ежевика». Фото: Администрация Вахитовского и Приволжского районов

В Москве на предварительном отборе участников шоу «Голос.Дети» на слепые прослушивания в эфире «Первого канала» прошли сразу три девочки из Казани - Елизавета Нафиева, Ольга Косарева и Элина Нигматуллина.

Так, Елизавета выступила с сольным номером, а Ольга и Элина спели дуэтом. Интересно, что все трое вместе учатся музыке в Центре внешкольной работы Приволжской района города под руководством заслуженной артистки Татарстана Элеоноры Калашниковой.

- Для них выходить на сцену вместе уже не впервой. Они уже долгое время выступают как фолк-проект «Ежевика», – отметила наставница девочек. - Одна из главных их особенностей - это уникальный тембр и большой диапазон голосов. Сейчас им подбирают репертуар для выступления на слепых прослушиваниях.

Отметим, что девочки уже являются победителями и призерами татарстанских и всероссийских творческих конкурсов, стипендиатами Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова.

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