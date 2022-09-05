Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 сентября 2022 14:59

Правительство Татарстана утвердило максимальные расценки за детсад на 2023 год

Цена будет зависеть от возраста ребенка и времени его пребывания в дошкольном учреждении
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Изменения вступают в силу с 1 января.

Изменения вступают в силу с 1 января.

Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Кабмин Татарстана утвердил в своем постановлении максимальные размеры родительской платы за детсад на 2023 год. Согласно документу, который вступает в силу уже с 1 января, стоимость воспитания и ухода за ребенком зависит от его возраста, численного состава семьи и времени пребывания в дошкольном учреждении.

Если посмотреть на приведенные ниже таблицы из постановления, то можно узнать, что больше всего родители ребенка в возрасте от трех лет и нахождении на воспитании в семье менее трех детей будут платить в Тукаевском районе – максимум 5 367 рублей в месяц. Оно и понятно, в графе "количество часов работы образовательной организации" там значится 24 часа.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот