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Общество5 сентября 2022 16:45

В Чувашии выделят 1,5 миллиона рублей для защиты населения от COVID-19 в период выборов

Из них только 936 тысяч рублей уйдут дезинфекцию помещений для голосования
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Из них 596,2 тысячи рублей пойдут на закупку средств индивидуальной защиты.

Из них 596,2 тысячи рублей пойдут на закупку средств индивидуальной защиты.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Чувашии выделят 1,5 миллиона рублей для защиты населения в период выборов. Состоятся они 11 сентября. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Олег Николаев.

Так, 936 тысяч рублей уйдут на расходы, связанные с дезинфекцией помещения для проведения голосования, а 596,2 тысячи - на закупку средств индивидуальной защиты. Эти деньги будут выделены из резервного фонда Чувашии.

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