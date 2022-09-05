В Чувашии выделят 1,5 миллиона рублей для защиты населения от COVID-19 в период выборов

Из них 596,2 тысячи рублей пойдут на закупку средств индивидуальной защиты. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Чувашии выделят 1,5 миллиона рублей для защиты населения в период выборов. Состоятся они 11 сентября. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Олег Николаев.

Так, 936 тысяч рублей уйдут на расходы, связанные с дезинфекцией помещения для проведения голосования, а 596,2 тысячи - на закупку средств индивидуальной защиты. Эти деньги будут выделены из резервного фонда Чувашии.

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