В администрации Йошкар-Олы рассказали, когда в городе стартует отопительный сезон 2022/2023

Дата начала данного сезона в Йошкар-Оле пока открыта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Йошкар-Олы обратились в администрацию города с вопросами о начале отопительного сезона. Власти заявили, что начнется он в конце сентября - начале октября.

Так, согласно постановлению Правительства страны отопительный сезон должен начаться не позднее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, когда среднесуточная температура воздуха будет ниже +8 градусов.

В связи с этим, точная дата начала данного сезона в городе пока открыта. Специалисты будут следить за изменением погоды. По интересующимся вопросам по теме отопительного сезона можно обратиться по номеру телефона: 8 (8362) 60-03-32.

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