В Казани второй хоспис планируют открыть в 2024 году

Общая сумма затрат на строительство второго хосписа составит 750 миллионов рублей. Фото: Фонд имени Анжелы Вавиловой

В столице республики второй хоспис паллиативной помощи планируют открыть в 2024 году. Он будет рассчитан на 60 человек.

Так, во втором здании хосписа откроют взрослое отделение на 60 мест. Он будет готов принимать пожилых, которым требуется сестринский уход, и людей, нуждающихся в паллиативной помощи. В этой помощи нуждаются 20 тысяч татарстанцев, сообщает ТАСС, ссылаясь на председателя благотворительного фонда п имени Анжелы Вавиловой Владимира Вавилова.

Кроме того, в новом хосписе откроется 150 новых рабочих мест. Общая сумма затрат на его строительство составит 750 миллионов рублей. В эту стоимость не включены затраты на оборудование.

Напомним, что первый хоспис открылся в Казани в 2014 году. Находится здание по адресу Академика Королева, дом №67. Он рассчитан на 35 коек, 18 из которых предназначены для взрослых пациентов, а остальные для детей.

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