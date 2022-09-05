За весь летний период 2022 года в органах ЗАГС Чувашии зарегистрировано 2213 браков. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Чувашии 9 сентября ожидается свадебный бум. Так, в этот день планируют связать себя узами брака 76 молодоженов, сообщает Государственная служба республики по делам юстиции.

Главной причиной столь огромного количества свадеб является красивая дата 09.09.2022. По мнению нумерологов, число 9 самое сильное, обладающее мощной энергетикой. Исходя из этого, когда дата имеет зеркальность его сила лишь увеличивается, а значит связь пары лишь окрепнет.

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