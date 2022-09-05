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Общество5 сентября 2022 13:37

2023 год в Чувашии станет Годом счастливого детства

Среди прочего в республике будут организованы мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Соответствующий указ уже подписал глава региона.

Соответствующий указ уже подписал глава региона.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

2023 год в Чувашии объявлен Годом счастливого детства. Соответствующий указ подписал глава республики Олег Николаев.

В течение года в регионе будут проходить мероприятия, направленные на обеспечение благополучного, здорового и безопасного детства, а также предоставление детям равных возможностей для всестороннего развития и самореализации. Среди прочего планируется повысить доступность социальной поддержки семьей и создать более современную инфраструктуру для подростков.

Предстоящий год в Чувашии станет дополнением к указу Президента России Владимира Путина о Годе педагога и наставника в 2023 году, а также десятилетия детства в стране 2018-2027.

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