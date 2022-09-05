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Общество5 сентября 2022 13:00

К отопительному сезону в Татарстане готовы 94% домов и 99% котельных

Об этом официально заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Уже на текущей неделе в регионе ожидается похолодание и заморозки.

Уже на текущей неделе в регионе ожидается похолодание и заморозки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на понедельник, 5 сентября, в Татарстане к отопительному сезону подготовлены 99% котельных. Что касается жилых домов, то 94% (16,6 тысячи объектов) из них уже могут принять тепло, осталось только дождаться подходящей погоды.

- По социально-значимым объектам в сферах образования, здравоохранения, культуры и спортивных объектов готовность к запуску тепла приближается к 100%, - заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

Напомним, уже на текущей неделе в Татарстане ожидается похолодание и заморозки. Однако отопление в домах включают лишь после того, как среднесуточная температура воздуха снижается до +8 градусов и держится на этой отметке в течение пяти дней.

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