К отопительному сезону в Татарстане готовы 94% домов и 99% котельных

Уже на текущей неделе в регионе ожидается похолодание и заморозки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на понедельник, 5 сентября, в Татарстане к отопительному сезону подготовлены 99% котельных. Что касается жилых домов, то 94% (16,6 тысячи объектов) из них уже могут принять тепло, осталось только дождаться подходящей погоды.

- По социально-значимым объектам в сферах образования, здравоохранения, культуры и спортивных объектов готовность к запуску тепла приближается к 100%, - заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

Напомним, уже на текущей неделе в Татарстане ожидается похолодание и заморозки. Однако отопление в домах включают лишь после того, как среднесуточная температура воздуха снижается до +8 градусов и держится на этой отметке в течение пяти дней.

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