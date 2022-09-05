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Общество5 сентября 2022 12:40

К 2025 году количество школьников в Казани вырастет до 200 тысяч

На данный момент среднее образование в городе получают 165 тысяч ребят
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
В учебных учреждениях сейчас нуждаются дети из 30 микрорайонов города.

В учебных учреждениях сейчас нуждаются дети из 30 микрорайонов города.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Исполкома Казани Рустем Гафаров предположил, что за три года число школьников в городе вырастет на 20%. К 2025 году за партами будут сидеть порядка 200 тысяч детей. На данный момент таковых 165 тысяч, 20 тысяч из которых – первоклассники, заметил он в ходе совещания в мэрии города.

По словам Гафарова, 20 лет назад местные власти и представить себе не могли, как быстро в столице Татарстана будет расти число школьников.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что в школах нуждаются жители 30 микрорайонов Казани. Среди них – дети из поселков Вишневка и Привольный, которым власти обещали учебное учреждение еще весной 2021 года.

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