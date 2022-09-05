В результате массового ДТП с участием «КАМАЗа» в Чувашии погиб человек

Авария произошла на трассе М-7 в Моргаушском районе вечером 4 сентября. Фото: ГИБДД по Чувашии

Около восьми часов вечера в воскресенье, 4 сентября, на трассе М-7 в Моргаушском районе столкнулись автомобили «ВАЗ-2114», «КАМАЗ» с полуприцепом и «Лада Веста». В результате аварии погиб пассажир первой легковушки, сообщает пресс-служба ГИБДД по Чувашии.

На данный момент известно, что «ВАЗ-2114» врезался в грузовик сзади. Более подробные причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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