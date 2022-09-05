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Общество5 сентября 2022 12:21

В Казани открыли мемориальную доску поэту Роберту Миннуллину

Она появилась на фасаде дома №16 по улице Толстого
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Народный поэт Роберт Миннуллин умер 27 марта 2020 года в возрасте 71 года. Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Народный поэт Роберт Миннуллин умер 27 марта 2020 года в возрасте 71 года. Фото: shaimiev.tatarstan.ru

В понедельник, 5 сентября, на фасаде дома №16 по улице Толстого в Казани открыли мемориальную доску поэту, а также общественному и политическому деятелю Роберту Миннуллину. В церемонии приняли участие Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев и председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

Шаймиев прочитал собственное стихотворение, посвященное Роберту Миннуллину, а также вспомнил несколько текстов самого литератора.

- Роберт оставил глубокий след в нашей жизни. Это был человек, любящий людей. Он был большим поэтом и для взрослых, и для детей, для него не было никаких границ в творчестве, - отметил Шаймиев.

Напомним, Роберт Миннуллин умер 27 марта 2020 года в возрасте 71 года. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

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