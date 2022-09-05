Гидрометцентр Татарстана предупредил о предстоящем на этой неделе похолодании

На почве и в воздухе прогнозируется до -1 градуса. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На Европейской территории России погодные процессы кардинально поменялись – пришел воздух из северных широт. Поэтому в республике установилась холодная погода с температурой на 3-4 градуса ниже климатической нормы ниже нормы, отмечают в Гидрометцентре Татарстана.

Там также предупредили о предстоящем похолодании на этой неделе. Так, временами будут идти дожди, а ночью, в том числе и на почве, ожидаются заморозки до -1 градуса. Днем 6 сентября температура воздуха прогнозируется в пределах от+10 до +15 градусов. Далее – в среду и четверг, она продолжит снижаться – от +9 до +14, что на 6-7 градусов ниже климатической нормы.

Очень холодная и дождливая погода в регионе, согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, сохранится также в пятницу и субботу.

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