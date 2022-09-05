Так, обеденные залы стали светлыми, уютными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новом учебном году в Казани заработали 144 обновленных школьных ресторана. Летов в них заменили сети электроснабжения, водоснабжения, канализации и системы вентиляции. Также в обеденных залах обновили внутреннюю отделку, сообщил на совещании глава Исполкома города Рустем Гафаров.

Известно, что большую часть суммы - 297 миллионов рублей - на работы выделено правительство республики. Еще 80 миллионов рублей поступило от Департамента продовольствия и социального питания.

Благодаря перепланировкам в школьных ресторанах удалось увеличить количество посадочных мест. Теперь их 7,7 тысячи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стоимость школьного питания в Казани останется без изменений

Комплексный обед можно приобрести за те же 48 рублей (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram