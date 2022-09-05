В Набережных Челнах «Лада» на скорости врезалась в опору моста, пострадали двое

Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото: Иван МАКЕЕВ

Днем в понедельник, 5 сентября, на проспекте Хасана Туфана в Набережных Челнах автомобиль «Лада» вылетел с дороги, врезался в опору моста и завалился на бок. По предварительным данным, водитель легковушки превысил скорость и не справился с управлением.

В результате ДТП машина превратилась в груду металла. Пострадал как сам водитель «Лады», так и его пассажир. Оба они – 19-летние молодые люди, сообщает «Татар-информ».

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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