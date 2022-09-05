В Татарстане выявили еще 514 случаев COVID-19, число зараженных продолжает расти

С начала пандемии болезнь подтвердилась уже у 159 682 жителей республики. Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Татарстане выявили 514 новых случаев COVID-19, госпитализировали 35 зараженных и выписали 78 переболевших вирусом человек. Такие цифры в понедельник, 5 сентября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус подтвердился уже у 159 682 татарстанцев, 151 223 из которых выздоровели, а 2 001 – скончался. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 продолжает составлять всего 3,9%.

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