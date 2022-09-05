В Казани стоимость школьного питания останется без изменений

Младшие классы получают бесплатное горячее питание за счет федерального бюджета государства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Татарстана в новом учебном году не планируют повышать стоимость школьных обедов.

Так, ученики 5-11 классов смогут приобрести комплексный обед за 48 рублей, а по меню свободного выбора - за 73 рубля. Кроме этого, им предоставляется льгота на питание 8,30 рублей в день. А 18% учащихся средней и старшей школы из малообеспеченных семей получат бесплатное горячее питание за счет государства, заявила гендиректор Департамента продовольствия и социального питания города Рима Мухамедшина.

Отметим, для младших классов действует бесплатное горячее питание. При желании за дополнительную плату учащиеся смогут приобрести завтрак или полдник за 30 рублей, а суп - за 16 рублей.

К слову, в школах Казани планируют пересмотреть меню бесплатного горячего питания и молочных блюд для школьников 1-4 классов. Оно будет состоять из двух комплексов на выбор. Также в них включат фрукты в ассортименте, выдаваемые несколько раз в неделю.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram