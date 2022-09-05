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Общество5 сентября 2022 10:04

В Казани стоимость школьного питания останется без изменений

Так, комплексный обед можно будет приобрести за те же 48 рублей
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Младшие классы получают бесплатное горячее питание за счет федерального бюджета государства.

Младшие классы получают бесплатное горячее питание за счет федерального бюджета государства.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Татарстана в новом учебном году не планируют повышать стоимость школьных обедов.

Так, ученики 5-11 классов смогут приобрести комплексный обед за 48 рублей, а по меню свободного выбора - за 73 рубля. Кроме этого, им предоставляется льгота на питание 8,30 рублей в день. А 18% учащихся средней и старшей школы из малообеспеченных семей получат бесплатное горячее питание за счет государства, заявила гендиректор Департамента продовольствия и социального питания города Рима Мухамедшина.

Отметим, для младших классов действует бесплатное горячее питание. При желании за дополнительную плату учащиеся смогут приобрести завтрак или полдник за 30 рублей, а суп - за 16 рублей.

К слову, в школах Казани планируют пересмотреть меню бесплатного горячего питания и молочных блюд для школьников 1-4 классов. Оно будет состоять из двух комплексов на выбор. Также в них включат фрукты в ассортименте, выдаваемые несколько раз в неделю.

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