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Происшествия5 сентября 2022 8:33

Конфликт между супругами в Казани закончился поножовщиной

Инцидент произошел поздно ночью в одном из домов по улице Тенишева
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Подробности произошедшего устанавливаются.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью на понедельник, 5 сентября, на улице Тенишева в казанском поселке Радужный произошел конфликт, который закончился поножовщиной. По предварительным данным, в ходе ссоры женщина ударила супруга ножом в живот. Мужчине потребовалась госпитализация.

Горожанку задержали, сообщает «Татарстан-24». Теперь в произошедшем разбираются правоохранители. Информации о возбуждении в отношении женщины уголовного дела пока нет.

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