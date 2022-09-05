Конфликт между супругами в Казани закончился поножовщиной

Подробности произошедшего устанавливаются. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью на понедельник, 5 сентября, на улице Тенишева в казанском поселке Радужный произошел конфликт, который закончился поножовщиной. По предварительным данным, в ходе ссоры женщина ударила супруга ножом в живот. Мужчине потребовалась госпитализация.

Горожанку задержали, сообщает «Татарстан-24». Теперь в произошедшем разбираются правоохранители. Информации о возбуждении в отношении женщины уголовного дела пока нет.

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