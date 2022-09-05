Первый матч Алана Дзагоева за «Рубин» закончился ничьей

Теперь «Рубин», набравший 13 очков, занимает 8 строчку в таблице команд. Фото: ФК «Рубин»

Матч 8-го тура Первой Лиги между «Рубином» и «Аланией» закончился ничьей со счетом 2:2. Команды встретились 4 сентября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

В ходе игры состоялся дебют полузащитника Алана Дзагоева за команду «Рубин». Правда, спортсмен был заменен на 64-й минуте.

- Алан не играл в футбол четыре месяца. Более того, всего несколько тренировок провел в общей группе. Даже по сегодняшним 60 с небольшим минутам видно, что это игрок высокого уровня, - заметил после матча главный тренер команды Леонид Слуцкий.

Со стороны казанцев голами отметились форвард Виталий Лисакович (51-я минута) и защитник Илья Самошников (65-я минута). Со стороны противников мячи забили нападающий Ислам Машуков (82-я минута) и защитник Хетаг Кочиев (88-я минута).

Теперь «Рубин», набравший 13 очков, занимает 8 строчку в таблице команд.

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