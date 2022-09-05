В Казани после капитального ремонта открылись пять школ

В 2022 году в казанских школах учатся 165 тысяч учеников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

1 сентября в Казани после капитального ремонта открылось пять образовательных учреждений. Это гимназия №18, школы №№143 и 173, лицей №131 и прогимназия №360. Об этом на "деловом понедельнике" сообщил начальник Управления образования города Ирек Ризванов.

Так, например, у татарской гимназии №18 появился новый корпус, благодаря чему количество учащихся там удалось увеличить на 300 человек. В учреждении уже организовали современные учебные классы, коворкинг, новые актовый и спортивный залы.

Напомним, что в 2022 году в школы столицы Татарстана пошли 165 тысяч учеников, 20 тысячи из которых - первоклассники.

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