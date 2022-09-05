В результате ДТП на улице Машиностроителей в Йошкар-Оле пострадал ребенок

Столкновение произошло вечером 4 сентября. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 19:00 в воскресенье, 4 сентября, у дома №22 по улице Машиностроителей в Йошкар-Оле столкнулись автомобили «ВАЗ-2114» и Skoda. По предварительным данным, 70-летний водитель отечественной легковушки решил повернуть налево, несмотря на знак «Движение прямо», что и стало причиной ДТП.

В результате аварии пострадал 37-летний водитель иномарки и его девятилетний пассажир.

- За выходные на территории Марий Эл зарегистрировано три ДТП с пострадавшими, - говорят в Госавтоинспекции республики.

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