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Происшествия5 сентября 2022 8:24

В результате ДТП на улице Машиностроителей в Йошкар-Оле пострадал ребенок

По предварительным данным, виновник аварии – пенсионер за рулем «ВАЗ-2114»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Столкновение произошло вечером 4 сентября. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Столкновение произошло вечером 4 сентября. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 19:00 в воскресенье, 4 сентября, у дома №22 по улице Машиностроителей в Йошкар-Оле столкнулись автомобили «ВАЗ-2114» и Skoda. По предварительным данным, 70-летний водитель отечественной легковушки решил повернуть налево, несмотря на знак «Движение прямо», что и стало причиной ДТП.

В результате аварии пострадал 37-летний водитель иномарки и его девятилетний пассажир.

- За выходные на территории Марий Эл зарегистрировано три ДТП с пострадавшими, - говорят в Госавтоинспекции республики.

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