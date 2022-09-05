С начала года грибами в Татарстане отравились 15 человек, в том числе трое детей

Специалисты просят граждан не собираться неизвестные или старые грибы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно, что с начала года в Татарстане было зарегистрировано 13 случаев отравление грибами. Пострадали 15 человек, в том числе трое детей. Летальных исходов нет, уверяют в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.

Специалисты отмечают, что основными признаками отравления являются головные боли и боли в животе, тошнота, рвота и диарея. Температура тела может оставаться нормальной, либо быть слегка повышенной. Пульс человека становится слабым, а конечности - холодными. При отравлении мухоморами и ложными опятами могут появляться галлюцинации.

Местных жителей просят не собираться неизвестные или старые грибы, а в случае с остальными - соблюдать правила обработки и хранения. При недомогании важно вовремя обратиться за медицинской помощью.

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